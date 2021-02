Forlagene frygtede det værste, men corona betød stort plus på bundlinjen: »Bogen har virkelig stået distancen«

Rekordsalg, stor vækst i omsætning, underskud vendt til overskud. Det er den slags ord, der strømmer ud af forlagsdirektørernes munde, når de torsdag kan præsentere årsregnskaber for coronaåret 2020.

For mens vi ikke kunne gå i teatret, i biffen eller til koncert, har vi nemt kunnet indtage bøger derhjemme. Og det kan ses på de regnskaber, landets forlag i disse dage gør op for året, der er gået. Forlaget Lindhardt og Ringhof har for eksempel haft et rekordoverskud før skat på 33 millioner kroner, og Politikens Forlag melder om et rekordhøjt salg af trykte bøger og en stor stigning i salg af digitale udgivelser, der nu står for en fjerdedel af den samlede omsætning.

Politikens Forlag tabte godt nok på rejselitteraturen, men vandt både terræn med bestsellerforfattere som Sara Blædel og Jesper Stein og fik et stort nonfiktionsår med journalistiske bøger, men også et godt salg af sundheds- og kogebøger.

»Salget bærer præg af, at vi var hjemme og skulle træne og lave mad og bage kager som aldrig før«, siger direktør for Politikens Forlag Lene Juul.