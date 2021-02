5 hjerter: Her er oldtidens svar på Harry Potter-læsernes fanfiction

I århundreder var det efterligningen, man foretrak som rettesnor, romeren Vergils elegante og elegiske mesterværk ’Æneiden’. Her holdt man med Troja, hadede Odysseus og grundlagde Rom.

I 1700-tallet vendte smagen med Pompejis udgravninger og smagsdommer Goethes gunstige indsats. Nu var det den såkaldt enfoldige Homer, som med sine oprindelige oldgræske værker ’Iliaden’ og ’Odysseen’ blev den eksemplariske autenticitet for den poetiske civilisation vest for Suez. Ham, vi stadigvæk læser i vore skoler i stedet for den intrigant raffinerede og allegorisk komplicerede Vergil.

Men selv da Hellas blev en provins i Romerriget, levede den gamle herre videre. Som Horats siger det så sandt: Det erobrede Grækenlands kultur erobrede sin sejrherre, herskerne i Rom.

Klassicisten og den fine oversætter af græske tragedier, Marcel Lysgaard Lech, har oversat og samlet en række homeriske pasticher i ’Homeriske genklange’. Sågar tilsat dem glimrende noter med hensyn til prosodi, historie og motivkreds. Versene er forfattet af alskens poeter uden for Athen og omegn fra og med det græske sammenbrud forårsaget af Alexander den Store.

I dag er de fleste overbevist om, at Homer snarere har været et skoledannende fællesskab end en enestående genial forfatter. Desværre giver den Homer, vi kender, jo kun dele af den trojanske krig, dens myter og meritter. Et kort, men tragisk tidsrum i ’Iliaden’, skælmen Odysseus’ labyrintiske hjemfart i ’Odysseen’.