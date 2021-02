Han er en »farlig mand«: Prominent græsk teaterchef anholdt for voldtægt af mindreårige

Den tidligere teaterchef på Grækenlands nationalteater Dimitris Lignadis er blevet anholdt og sigtet for voldtægt af to mindreårige. Sagen har nået det øverste politiske niveau, hvor den græske opposition beskylder regeringen for at have dækket over teaterchefen.