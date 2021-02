Misbrugsanklaget Woody Allen: HBO-dokumentar er et unuanceret karaktermord

Den fire timer lange dokumentarfilm ’Allen v. Farrow’ fra HBO er et unuanceret karaktermord.

Det mener filmens hovedanklagede, filminstruktøren Woody Allen.

I en udtalelse til filmmediet Deadline siger han:

»Dokumentaristerne havde ingen interesse i sandheden. I stedet brugte de i det skjulte år på at samarbejde med Farrow-familien og deres medsammensvorne for at skabe et karaktermord af en film, fyldt med falske påstande«, lyder det i udtalelsen.

Her skriver Allen, at han først blev kontaktet for at medvirke i filmen få måneder før dens premiere, og at han kun fik et par dage til at svare, hvilket han takkede nej til.

Ensidig, men overbevisende

Dokumentarserien forsøger at afdække Allens påståede misbrug af sin nu 35-årige adoptivdatter, Dylan Farrow. I filmen bliver det vist optagelser af en 7 år gammel Dylan Farrow, der til kameraet siger, at »far« rørte hendes »kønsdele«.

Optagelserne skulle angiveligt være lavet kort efter det påståede overgreb og er noget af det, verdens anmeldere bider mærke i som mest rystende ved dokumentaren, der er kontroversiel, fordi den udelukkende fortæller historien fra Dylan Farrows synspunkt.

I filmtidsskriftet Vulture skriver anmelderen, at man som fan af Woody Allen virkelig får noget at tygge på, hvis man ikke mente at have det i forvejen. Anmelderen lægger vægt på hjemmevideoen med Dylan Farrow, som ifølge anmelderen peger meget tydeligt på Allen som overgrebsmand.

Videoen bliver i dokumentaren fundet troværdig af en psykolog.

For ensidigt

Både CNN, The Guardian og The Wall Street Journal ser et troværdigt vidnesbyrd fra en kvinde, der med al sandsynlighed er blevet udsat for et overgreb, men mener samtidig, at filmens svage side er, at den så ensidigt er fortalt fra Dylan Farrows side.

Her i Politiken konkluderer vores anmelder Henrik Palle:

»Den grundighed, dokumentaren udviser, er ærefrygtindgydende. Der har været stemmer fremme i den amerikanske debat, der fordømmer den som ensidig. Ikke desto mindre er det svært at mønstre tiltro til Allen og tvivl om hans skyld efter denne meget, meget ubehagelige afklædning af et amerikansk ikon«.

I DR’s radioprogram ’Filmland’ er anmelder Per Juul Carlsen anderledes sikker i sin sag: Han mener, at dokumentaren er så »grotesk ensidig«, at den ikke burde være vist.