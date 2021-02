Kan du genkende dem? Dansk supergruppe genopstår

Først var de et historisk opbrud i den danske musikbranche som gør-det-selv-pladeselskabet Cheff Records. Bagefter satte de hver for sig sat et markant præg på dansk popmusik i 2010’erne.

Nu samles Kidd, Klumben, Topgunn og Eloq igen som Cheff til en stort anlagt koncert i K.B. Hallen til efteråret. For at fejre, at det 1. marts er præcis 10 år siden, at de lagde Kidd-sangen ’Kysset med Jamel’ op på YouTube og udfordrede den etablerede musikbranche.