Femølejrenes 'hemmelige' historie: »Enten bliver folk generte, eller de får hård mave, eller de går på kroen for at skide«

Fakta

Femølejren og kvindebevægelsen

I 1971 åbnede rødstrømpernes kvindelejr på Femø for første gang, og op mod 800 kvinder sejlede over, smed tøjet, lod sig klippe korthårede og meldte sig i basisgrupper for at diskutere kvinders rolle.

Op gennem 80’erne klingede rødstrømpebevægelsen af, og Femølejren skiftede identitet. Nu blev lejren tilholdssted for lesbiske kvinder, der fandt et sted, hvor de ikke var minoritet. I dag kommer alle mulige kvinder, men med interessen for køn som fællesnævner. Efterspørgslen er så stor, at der er loft på deltagerantallet.

Kvindebevægelsen har ifølge kønsforskere haft tre bølger: En omkring slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, hvor rettigheder som stemmeret var på dagsordenen. En i 1970’erne, hvor der blev diskuteret om frigørelse. Og den, vi befinder os i nu, med #MeToo, samtykkelovgivning og kravet om en værdig plads til alle køn.

