Hadet har overrasket kvindekampens aktører: »Jeg er jo blevet svinet til. Jeg er blevet spyttet på. Jeg har fået dødstrusler«

Sofie Linde, tv-vært. Satte i august skub i anden bølge af #MeToo i Danmark med sin tale til Zulu Comedy Galla:

»Personligt har jeg en følelse af, at jeg blev grebet, for jeg kunne godt være endt på et spyd uden arbejde i slutningen af august. Jeg synes, at det er fantastisk, at vi er så mange, der har taget hinanden i hånden og er enige om, at nu er tiden udløbet for dinosaur-perioden. Nu starter vi forfra«.

»Jeg er jo tv-vært, og det vil sige, at jeg som udgangspunkt ikke må have en holdning offentligt. Men nu har jeg kastet mig ind i den offentlige debat for første gang i mit liv, og det har været hardcore, men det har også givet mig en tro på, at vi rent faktisk lever i et demokratisk samfund. At man kan gøre noget ved at tale højt, når man får en mikrofon i hånden. For det kan ændre ting«.