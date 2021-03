Berlin har fået sex på hjernen: De knalder ubekymret med og uden mundbind og fordomme

Forestil dig, at du har lavet en lille pornofilm derhjemme med din partner, mens børnene står og råber uden for soveværelset. Dagen efter lægger han af uransagelige årsager det livlige værk ud på nettet i et lukket netværk. Som ikke er så lukket endda.

For snart har alle børnene på den skole, hvor du er lærer, set dig udfolde oralsex, stående samleje bagfra og andre herligheder. Og trods din måske ikke særligt gennemførte forklædning med en lille maske for øjnene og lilla paryk har både de, deres forældre og dine kolleger genkendt dig.

Sådan er situationen for den hidtil respekterede og dygtige lærer Emi, som samme aften kaldes til impulsivt forældremøde med afstand, håndsprit og masker af en helt anden karakter i skolegården. Den rumænske film, der har fået den engelske titel ’Bad Luck Banging or Loony Porn’, og som er en del af hovedkonkurrencen på denne uges virtuelle udgave af Berlinalen, er nemlig inspireret af og optaget under coronapandemien.

Ved at streame sig gennem programmet på årets festival kunne man få det indtryk, at appetitten på sex, på hud, der rører hud, på nærvær i den mest fysiske form, er ganske voldsom på alverdens hjemmekontorer. For efter nogle år, hvor de vilde og ekstravagante sexscener, der tidligere var en regulær gæst i Berlinalens filmudbud, har været nærmest fuldstændig fraværende til fordel for en tyst alvor og nænsom nærhed uden penetration, knaldes der igennem i den virtuelle verden i årets selektion.

Der gås bogstaveligt talt til biddet fra første sekund af Radu Judes ’Bad Luck Banging or Loony Porn’, hvor Emi først lokker sin mand til med sine røde sommerfugletrusser og dernæst tager hans pik i munden. Den virtuelle sex eksploderer ud i den virtuelle verden og kolporteres videre på Berlinalen.