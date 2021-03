USA's store børnebogs--forfatter i voldsomt uvejr: Nu stopper forlag produktionen

En af de højtelskede amerikanske børnebogsforfattere, Theodor Seuss Geisel, blandt venner ’Dr. Seuss’, er godt 30 år efter sin død kommet i voldsomt uvejr. Så voldsomt faktisk, at eftermælet synes at være knækket midtover.

Dr. Seuss Enterprises, der ejer rettighederne til Dr. Seuss’ bøger fra 1930’erne og frem, bekendtgjorde tirsdag, at de vil indstille trykningen af bøgerne, som nu kritiseres for at være »stærkt racistiske« og »sårende«.

Seuss Geisel skrev og tegnede over 60 børn med remser og er blandt oversat til dansk og filmatiseret.

The New York Times skriver, at et skoledistrikt i Virginia har besluttet at nedprioritere, hvilket nok er en eufemisme for barsk at udfase, Dr. Seuss’ bøger på Read Across America Day, et nationalt program, der bekæmper analfabetisme, og som finder sted hvert år på Seuss’ fødselsdag, 2. marts.

Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Det er en bitter ironi, at det netop er Theodor Seuss Geisel, det går ud over nu. Geisel var tidligt ude at beklage, at han i sine tidlige år som politisk satiretegner midt under Anden Verdenskrig videregav karikaturer af datidens japanske fjender af Amerika. Siden blev hans børnerim kendt for at dyrke positive værdier og for at minde os om nødvendigheden af at beskytte miljøet.

I dag er Dr. Seuss især kendt for bøgerne fra 1950’erne om elefanten Horton og om ham Grinchen, der stjal julen. De to karakterer hører stadig til de mest elskede i efterkrigstidens børnekultur.

20 år inden Dr. Seuss’ død blev nogle af hans rim moderniseret under påvirkning af en ny tids indsigter. Således blev ’kinamand’ til ’kinesisk mand’, selv om de streger, der skulle gøre det ud for asiatiske øjne, de allestedsnærværende spisepinde og bowlen med ris ikke blev erstattet i illustrationerne.