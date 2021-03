Stjerneskuespiller underviser kendte i at spille skuespil på DR. Selv sagde han nej til 'Vild med dans'

Han har selv sagt nej til at medvirke i ’Vild med dans’ flere gange, men nu lærer Thure Lindhardt og tre andre professionelle skuespillere fire kendisser at spille skuespil hen over fire programmer i DR’s nye serie ’Den store premiere’, der vises første gang på tirsdag.

Den kendte person, Thure Lindhardt manuducerer og spiller over for, er svømmeren Jeanette Ottesen. I første afsnit er de Romeo og Julie, og gradvist, uge efter uge, bliver de udfordringer, Ottesen m.fl. udsættes for, stadig større.