»Vi kan ikke længere«, lyder nødråb fra kunstnere, som føler sig svigtet af Macron

Bationalteatret L’ Odéon besat af vrede kunstnere og flere besættelser er på vej. Kunstnere kæmper for retten til dagpenge og kræver en plan for genåbning af kulturlivet for at hindre definitive lukninger.