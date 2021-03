Hvordan kan kulturlivet åbne igen? »Det er simpelthen en total mangel på respekt, når regeringen ikke agerer hurtigere«

I frustration over, at regeringen ikke har lavet en samlet genåbningsplan for kulturlivet, kommer en lang række kulturinstitutioner nu med deres eget bud på, hvordan kulturen kan åbne.

Teatre, koncert- og kulturhuse, museer, biblioteker, biografer, spillesteder og de professionelle orkestre og ensembler foreslår en såkaldt differentieret genåbning i 4 faser.

Fase 1 skal være en kontrolleret genåbning af museer, biblioteker, biografer, koncertsale og teatre for grupper på under 100 personer. Gæsterne skal sidde med afstand, bruge mundbind og kunne fremvise negative coronatest.

I fase 2 skal medborgerhuse, mindre spillesteder, koncerthuse og mellemstore koncertsale og teatre med og have mulighed for at åbne for op til 500 siddende publikummer. Men publikum må maksimalt besætte halvdelen af sæderne, og skal sidde med afstand. Ligesom de skal have mundbind på og kunne fremvise en negativ coronatest.

I fase 3 skal der lukkes op for de store teatre, store spillesteder og koncertsale og sportsarrangementer med op til 1.500 siddende gæster. Igen må de kun besætte halvdelen af sæderne, holde afstand, bære mundbind og kunne fremvise negative coronatest.