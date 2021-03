»Grund til ekstra optimisme«: Nu tror politikerne på festivaler til sommer

Hvis man skal tro landets partiledere, kan du med god grund holde liv i håbet om en sommer med lunkne Slots og feberdrømme i et telt fra Harald Nyborg på en af landets festivaler.

I torsdagens partilederdebat på TV 2, der markerede årsdagen for den første coronanedlukning af det danske samfund, rakte alle undtagen én (SF’s Pia Olsen Dyhr, der udtrykte håb, men for hvem det var magtpåliggende »ikke at stå og garantere noget her«) lappen i vejret på spørgsmålet om, hvorvidt de regnede med at kunne komme på festival til sommer.

Og selvom nogle at partilederhænderne var mere tøvende end andre, ser man hos festivalernes interesseorganisation, Dansk Live, politikernes velvilje som et godt tegn.

»Med de forbehold man må tage for, hvordan politikere kan føle sig tvunget til at agere, når de er på landsdækkende tv, så synes jeg at deres tro på projektet giver grund til ekstra optimisme. Jeg har hele tiden været optimistisk, og det her bekræfter jo bare, at der i udgangspunktet ikke er grund til andet«, udtaler interesseorganisationens sekretariatschef, Esben Marcher.

Allerede tidligere på dagen torsdag ansporede statsminister Mette Frederiksen (S) grund til optimisme for festivalsæsonen 2021. I ’Go’ Morgen Danmark’ på TV 2 fortalte hun, at afholdelse af festivaler i Danmark efter hendes vurdering er »inden for rækkevidde«.