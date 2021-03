Thomas Vinterberg skriver danmarkshistorie: »For satan i hundehamrende helvede! Lad os få et glas champagne«

Thomas Vinterberg er den første dansker, som kan få en Oscar i kategorien bedste instruktør. Selv om filmen er en hyldest til Danmark, er den jublende instruktør selv ikke i tvivl om, at den har en bred international appel. Filmekspert siger, at den har store chancer for at få en Oscar.