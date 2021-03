Mit bud er, at Thomas Vinterberg kommer hjem med en Oscar. Men ikke for bedste instruktør

Det var ventet, at Druk’ ville blive nomineret til en Oscar i kategorien for bedste udenlandske film. Men det er en uventet og stor triumf, at Thomas Vinterberg også blev nomineret i kategorien som bedste instruktør.

Filmen om fire gymnasielæreres livseksperiment med en konstant alkoholpromille på 0,5, der er set af mere end 800.000 danskere og ryddede bordet ved European Film Awards, står nu stærkt i oscarkapløbet, hvor den i kategorien for udenlandske film skal dyste mod ’Better Days’ (Hong Kong), ’Collective’ (Rumænien) ’The Man Who Sold His Skin’ (Tunesien) og ’Quo Vadis, Aida?’ (Bosnien-Hercegovina).

Mit bud er, at Vinterberg taber som bedste instruktør, men ’Druk’ vinder – og derved bliver den fjerde danske spillefilmsvinder i selskab med Gabriel Axels ’Babettes Gæstebud’ (1988), Bille Augusts ’Pelle Erobreren’ (1989) og Susanne Biers ’Hævnen’ (2011).

Thomas Vinterberg og Zentropa har kørt en stærk kampagne frem mod nomineringerne, der så desværre ikke lykkedes med at køre Mads Mikkelsen i stilling som bedste skuespiller, men som har placeret ’Druk’ længere fremme i akademimedlemmernes bevidsthed end de andre film, hvor især ’Quo Vadis, Aida’ nævnes som konkurrent.

Det er meget sjældent, at internationale film bevæger sig ud over sin tildelte kategori. Og kun en dansk film har formået en dobbeltnominering før, da Bille Augusts ’Pelle Erobreren’ også modtog en nominering for bedste skuespiller til Max von Sydow. Nomineringen af Vinterberg i instruktørkategorien er meget større, og hvis det lykkes med en dobbelt triumf, er det en præstation, der vil gøre Vinterberg til den bedste dansker i oscarsammenhænge.