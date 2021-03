Sprogforskeren: Er Men In Black inspireret af Bibelen? Eller er der en anden forklaring på den besynderlige brug af dette lille ord?

Forleden så jeg på bt.dk overskriften ’Fri Nanna, fri Nanna!’. Andet stod der ikke.

Mit bedste bud på, hvad overskriften kunne dække over, var, at Nanna Øland Fabricius, også kendt som sanger og aktuel ’X Factor’-dommer Oh Land, blev opfordret til at bede om ægteskab med kæresten. Eller var Oh Land blevet fri fra eller af et eller andet? En gæld, en kontrakt eller noget helt tredje?

Ordet ’fri’ har en del betydningsmuligheder på dansk. Som tillægsord kan det betyde f.eks. ’ikke hæmmet, begrænset eller kontrolleret af noget’, ’som ikke er undertrykt, men selvstændig, selvbestemmende og uafhængig’ og ’ikke bundet fast, spærret inde eller på anden måde holdt fast til samme sted, men i stand til at bevæge sig’. Det kan faktisk også betyde ’gratis’ i udtryk som fri bolig, fri adgang, fri telefon, fri bar.

Fri i denne betydning fandtes tidligere i moderne dansk stort set kun i mere eller mindre faste udtryk som de nævnte, og derfor vakte det også furore da S-togene for nogle år siden reklamerede med ’fri internet’, som der stod på siden af de røde togvogne. En del af postyret kom selvfølgelig også af, at der burde have stået ’frit internet’.