Regeringen og partier klar med hjælp til kulturlivet: »Vi må holde gang i det kunstneriske arbejdsmarked«​

I mandags blev regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om at holde hånden under de større tilbagevendende arrangementer, herunder velgørende musikfestivaler i risiko for konkurser.

Nu er turen igen kommet til de små- og mellemstore arrangementer og de lokale og regionale ugeblade.

Sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet har regeringen nemlig valgt at forøge aktivitetspuljen – en ordning fra efteråret 2020, som retter sig mod kulturaktører, der arrangerer publikumsrettede arrangementer – med 200 millioner kroner samt forlænget den til 30. juni. Hvis der på det tidspunkt fortsat er restriktioner, der udfordrer gennemførelsen af aktiviteter, vil den yderligere blive forlænget til og med 31. august, oplyser Kulturministeriet.

»Aktivitetspuljen er en lillesøster til den arrangørpulje, som vi blev enige om i mandags. Hvor arrangørpuljen giver mere sikkerhed til de store arrangementer, skal aktivitetspuljen støtte de små- og mellemstore arrangementer henover sommeren. Vi må holde gang i det kunstneriske arbejdsmarked«, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Dertil har regeringen og aftalepartierne afsat 40 millioner kroner til trykte og digitale ugeaviser, der skal dække en del af den tabte annonceindtjening mellem 9. december og 28. februar.