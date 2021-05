Serveringen fejler ingenting på det Ny Teater, men musikken er lidt anonym

Der er bestemt point for at bringe en forholdsvis nutidig social virkelighed ind i musical-genren.

Det er ikke ofte, musikteater handler om uønsket graviditet, dysfunktionelle parforhold, voldelige ægtemænd, social angst og utroskab.

Men det gør Jessie Nelson og Sara Bareilles ’Waitress’, som baserer sig på Adrienne Shellys komediedrama af samme navn fra 2007. Men det forhindrer imidlertid ikke forestillingen i at være en omgang renlivet eskapisme med en morale, der mildest talt er tvivlsomt set fra et nutidigt perspektiv.

Heldigvis er det ikke for at få sin politiske bevidsthed skærpet, at man går i teatret og ser sang- og dansedramatik. Det er for at få kildret sine øren med liflige toner og diverteret synssansen med pæne mennesker, der danser flot i velsiddende kostumer.

Og i den henseende fejler ’Waitress’ ikke i noget omfang. Scenografi, kostumering, koreografi og musik sidder lige i skabet. Og der synges, så det er en hjertens lyst at lytte til. Især er der grund til at fremhæve det kvindelige trekløver Maria Lucia Heiberg, Monica Isa Andersen og Sara Gadborg.