Britisk lærer suspenderet for at vise Muhammed-tegninger foran sin klasse: »Hvis det stod til mig, så er hans dage som lærer ovre«

»Hvis det stod til mig, så er hans dage som lærer talte«.

Sådan lød meldingen fra en af de demonstranter, der i går var samlet foran Batley Grammar-skole i England, efter at en lærer havde vist et af Charlie Hebdos satiriske billeder af profeten Muhammed i en religionstime. Læreren er blevet suspenderet på ubestemt tid, skriver The Guardian.

»Det, der skete her, er totalt uacceptabelt, og vi skal sikre os, at skolen også ved det«, siger demonstranten, som det britiske nyhedsmagasin The Sun har snakket med.

Det var et opråb på de sociale medier, der fik cirka 50 forældre samlet foran skolen, som gjorde, at undervisningen blev forsinket i over en time. Demonstranterne var ikke voldelige.

Batley Grammar-skole, som ligger i West Yorkshire, har efterfølgende udsendt en undskyldning for lærerens brug af Charlie Hebdo-tegningerne, som altså ikke var på pensumlisten over ting, eleverne skulle lære.

»Skolen undskylder utvetydigt for at bruge det totalt uacceptable billede i en religionstime for nylig. Læreren undskylder også. Vi har med øjeblikkeligt virkning trukket undervisning af dette område ud af skemaet, og vi gennemgår, hvordan vi kan fortsætte med støtte fra alle de fællesskaber, som er repræsenteret på vores skole«, skriver de i en mail.

Skolens rektor, Gary Kibble, siger:

»Vi har foretaget en undersøgelse, som viser, at brugen af billedet var komplet uacceptabelt og var af en karakter, som kunne forårsage stor fornærmelse for medlemmer af vores skolesamfund. Det vil vi gerne tilbyde en oprigtig og fuldkommen undskyldning for«, siger Gary Kibble.

7. januar 2015 angreb jihadister satiremagasinet Charlie Hebdos redaktion i Paris og dræbte 12 personer. Det skete, efter at magasinet havde publiceret tegninger af profeten Muhammed – og det var altså en eller flere af de tegninger, som blev vist i religionstimen.

Oktober sidste år fik det store konsekvenser for en fransk lærer, efter at han havde vist satiretegninger af profeten Muhammed. Samuel Paty fik skåret halsen over af en islamistisk terrorist, efter at en skoleelev havde fortalt sin far, at Paty havde vist dem tegningerne.