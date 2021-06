Seriøst, DR: For et par uger siden hørte jeg radio og fik ondt i maven. Der var noget helt galt med programmet

En tirsdag for et par uger siden hørte jeg radio og fik ondt i maven. Der var noget helt galt med programmet.

»Nu læser jeg lige et par beskeder op her, og de af jer, der kan klare mosten, kan jo vælge at give svar på tiltale«. Det er Gitte Hansen, vært på ’P1 Debat’, der taler. Vi er et kvarter inde i programmet med den i øvrigt tonedøve titel ’Slik, sex og krænkelser igen’ fra 8. juni, hvor emnet er krænkelsessagerne i Socialdemokratiet, der senest er kommet frem i Berlingske, og kvindernes anklager mod Socialdemokratiet for ikke at tage sagerne alvorligt og håndtere dem.

Der er ikke nogen ledende socialdemokrater, der stiller op i programmet og står på mål for kritikken. Heller ikke politikere fra andre partier, der har haft krænkelsessager. Det er ikke så godt for den meget klassiske journalistiske præmis, der gennemsyrer programmet.