Disse to danske film åbner de danske biografer 6. maj

Når de danske biografer genåbner 6. maj, bliver det i første omgang med to danske film på plakaten; Anders Thomas Jensens ’Retfærdighedens ryttere’ og Søren Kragh-Jacobsens ’Lille sommerfugl’.

Begge film har allerede tidligere været vist på det store lærred, men fremvisningerne fik en brat ende, da de danske biografer lukkede ned i slutningen af 2020 som led i den store coronanedlukning af landet.

Ikke desto mindre nåede begge film i det korte tidsrum, de kunne ses i biograferne, at vise sig som store kommercielle succeser.

’Retfærdighedens ryttere’ havde premiere 19. november og nåede på kun 17 dage at blive Anders Thomas Jensens største biografsucces. Det på trods af, at filminstruktøren tidligere har haft stor kommerciel succes med film som ’Adams æbler’, ’Blinkende lygter’ og ’Mænd & høns’. ’Retfærdighedens ryttere’ har allerede solgt 477.945 billetter.

’Lille Sommerfugl’ af Søren Kragh-Jacobsen, der blandt andet er kendt for dogmefilmen ’Mifunes sidste sang’, skulle have været instruktørens store comeback, men nåede blot at blive vist over fire dage med et kun delvis aktivt biografmarked, før biograferne måtte lukke helt ned. Ikke desto mindre nåede filmen i det korte tidsrum at sælge 60.000 billetter.

Is nok i maven til at vente med streaming

Market director i Nordisk Film Distribution Frederik Honore glæder sig over udsigten til, at de danske biografsale igen kan tage imod publikum.

Og så er han taknemmelig for, at produktionsselskaberne bag de to danske film – henholdsvis Zentropa og Snowglobe – har valgt at vente på biografernes genåbning frem for at udgive filmene til streaming.

»Det er en gave til biograferne og deres publikum, at både Zentropa og Snowglobe har haft is nok i maven i så mange måneder til ikke at sende deres film ud på home entertainment-markedet. Dermed får det danske biografpublikum nu en ny mulighed for at opleve disse to fremragende film lige der, hvor de skal – i biografmørket!«, udtaler han i en pressemeddelelse.

Blandt de internationale film, der vil være at finde på biografplakaterne ved genåbningen 6. maj, finder vi blandt andet monsterfilmen ’Godzilla vs. Kong’, actiondystopien ’Chaos Walking’ og den seks gange oscarnominerede ’Sound of Metal’.

Hvilke restriktioner såsom afstandskrav, biograferne kommer til at genåbne under, er endnu uvist.