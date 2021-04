»Jeg kan godt lide, at det er svært at blære sig med, at man går«

Det er ikke målbart produktivitetsfremmende, det slider på ankler og skosåler, og det er slowmotion. Alligevel er det under nedlukningen blevet så mainstream at gå i Danmark, at man nogle steder må gå i kø. Nogle går for at nå de daglige titusind skridt. Andre går for at føle frihed. Er iveren efter at gå kommet for at blive, eller går den over igen?