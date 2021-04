Har de lyst til at aflyse festivalerne? »Det helt store problem er, at der sidder nogle sundhedsfaglige mennesker, som har stor viden om smitte, men ...«

Selv om der blev lavet en samlet genåbningsplan for Danmark for mere end tre uger siden, sidder dansk kulturliv fortsat og tripper for at få at vide, hvordan det må åbne.

Spillesteder, biografer og teatre må genåbne 6. maj. Men ingen ved endnu hvordan.

»De har jo brug for at vide, om det er med en belægning på 10-15 procent, en kvart eller halv sal eller med en fuld sal«, siger Peter Mark Lundberg, der er direktør i teatrenes brancheforening, Dansk Teater.

Og der er ingen plan for, hvordan koncerter, musikfestivaler, markeder og sportsarrangementer kan gennemføres forsvarligt. Eller om de overhovedet kan gennemføres.