Er jeg blevet del af en kult? Eller stalker jeg en bollywooddanser?: Her er to stærke digitale teater-trip

Er jeg nu kommet så langt ud, at jeg er ved at blive del af en kult? Eller er jeg begyndt at stalke en indisk bollywooddanser? Coronakuller kan drive én de mærkeligste steder hen.

Men sagen er den, at her i 11. time før teatrenes genåbning har den første digitale teaterfestival set dagens lys. Re:locations er lanceret af scenekunstagenturet Wildtopia i samarbejde med Teater Nordkraft i Aalborg og Teater Virius i Helsinki som en blivende digital platform. De lægger ud med tre internationale premierer skabt direkte til et onlineformat som intime liveudspil, hvor en performer går i direkte dialog med dig.

Så dér sad jeg og fik stanget en strøm af listige scientology-agtige spørgsmål ud af en mand fra Hongkong – iscenesat af de belgiske frontløbere Ontroerend Goed. Han skulle teste, om jeg kunne blive godkendt til at være ambassador for humanity i den verdensomspændende organisation TM. Her var det bare om at holde tungen lige i munden: »Hvor godt et menneske er du på en skala fra 1 til 20? Tror du på en fremtid for menneskeheden? Kan du finde noget omkring dig, som du kan prøve at dræbe mig med?«.

Selv om jeg sad bevæbnet med en hårdtslående stenfigur, endte jeg med at blive godkendt: »De fleste mennesker er bedre, end de tror«. Det virkede nu ikke helt overbevisende – heller ikke da et live zoomgalleri med andre ret smilende netop godkendte deltagere fra Rusland til Singapore lyste op til sidst: Vi er mange om at tro på det gode i mennesker!

Det snedige ved ’TM’ var, at den formåede at balancere, så man virkelig måtte granske sig selv: Er jeg grundlæggende et negativt menneske eller del af en stor godhedsillusion?