Monna Dithmer: Digitalt teater kan give kunstnerisk mening. Også efter corona

Nu står den omsider på genåbning af teatrene, men hvad så med hele strømmen af streamingteater, som er blevet produceret og set i rigt mål i det seneste års tid? Skal det alt sammen bare ud på fjernlageret som cononanødløsninger, eller er der noget blandt de mange halvbagte og helhjertede, velfungerende, forfejlede eller vovelystne forsøg, der står tilbage som fremadrettede eksempler på, hvad teatret har at gøre på den digitale scene?

Måske hører du til dem, der er møgtrætte af at se på halvdårlige onlinekopier af the real thing. Eller måske er du en af dem, der har nydt, at der var en del forestillinger at opleve ganske gratis, og tilmed fra en anden ende af landet, om det så har været live klassiker-streaming fra Aalborg Teater, en morgyser fra Team Teatret i Herning eller digidrama, krimigys og seksualundervisning fra Teater V i Valby. Og måske er det bare mig, der øjner godt med potentiale i den nye onlineverden, akut glad i låget over her under den nye digital first teaterfestival, Re:locations, at blive indfanget af en verdensomspændende kult eller pludselig være levende del af en hverdag i Mumbai. To interaktive intime teateroplevelser, der kun kan foregå online.

Uanset hvad, er streaming, som det ellers er blevet spået, altså ikke lig med teatrets død. Det store spørgsmål for teatrene behøver ikke længere at være: at streame eller ikke at streame? Men snarere: i hvilket format? Ikke som substitut for det fysiske teater, men som et alternativ. Og Ikke fordi alle teatre skal gå den vej, men nu er der efter et år med stejl læringskurve så småt banet vej, så den digitale scene fremstår som en reel ny spillebane, der også kunstnerisk kan give mening.

Det er på høje tid, at teatret – med mennesker i rum som sit grundmateriale – begynder at forholde sig til, at mennesker i dag altså også er virtuelle væsener. Her kan digitalt teater være et første skridt.

Den mest almindelige model har været den klassiske: filmet teater – altså forestillinger, der er skabt til en fysisk scene, og som bliver streamet i mere eller mindre bearbejdet (filmisk orienteret) form som et præfabrikeret værk. Det viste Folketeatret med ’Ordet’ som engangsforestilling, og Det Kongelige Teater har bidraget som den yderst leveringsdygtige, men ikke specielt kunstnerisk opfindsomme elev på deres digitale scene Kgl. Xtra, hvor man primært har kunnet se en række tidligere indspillede forestillinger, men nu tilgængelige når som helst.