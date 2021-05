Cher var berømt for at være berømt, længe før Kim Kardashian blev født

Der er ingen, der har haft en så spektakulær karriere som Cher.

Efter et liv med vilde op- og neture er Cher i dag en popkulturel enhjørning. En pioner, der var berømt for at være berømt, længe før Kim Kardashian blev født, og et ikon, der i dag jonglerer med humor og mildest talt mærkværdige udbrud for sine godt 4 millioner følgere på Twitter.

Hvis ikke hun er i gang med at redde »verdens mest ensomme elefant« ud af Islamabads zoo.