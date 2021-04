Sort balletdanser vinder racismesag i Berlin

Alle balletdanserne fik udleveret hvide slør til en dans i ’Svanesøen’. Undtagen Chloé Lopes Gomes. Da balletinstruktøren kom til hende, fik hun at vide: »Jeg kan ikke give dig en. Sløret er hvidt, og du er sort«.

Den samme instruktør tvang Gomes til at bære hvid makeup i forestillingen for at »blende ind med de andre dansere« i ’Svanesøen’.

Instruktørens opførsel på Berlins statsballet var udtryk for racisme, har en domstol i den tyske hovedstad afgjort. Og har tildelt Chloé Lopes Gomes 16.000 euro i erstatning for racismen, og for at hendes kontrakt på balletten ikke blev forlænget.

Den nu 29-årige franske danser Chloé Lopes Gomes blev i 2018 ansat som den første sorte ballerina i kompagniet.

»Det er en lille sejr for mig, men et stort skridt for balletverdenen«, skriver Chloé Lopes Gomes om afgørelsen på Instagram. På sociale medier har den franske ballerina modtaget talrige støtteerklæringer.