Instagram lancerer filter mod hatespeech

Hvor Facebook er hurtige nyheder og mere eller mindre brutale politiske debatter, har Instagram længe haft ry for at være den glade platform med billeder af hjemmelavede livretter, kombucha-svampe og børn. Det ry bliver imidlertid mere og mere udfordret af tendensen til hadtale på sociale medier.

Det viser sig nemlig, at dårlig stemning også kan ramme glade platforme – så nu sætter Instagram ind for at beskytte sine brugere.

Løsningen er den digitale ækvivalent til at lukke øjnene og sætte hænderne for ørerne for de grimme beskeder og ord.