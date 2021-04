Dansk oscarkandidat beskyldes for plagiat

Overlappet kan ikke være et tilfælde. Det mener den tyrkiske instruktør Serhat Karaaslan, der i 2019 instruerede en spillefilm, hvis handling minder om plottet i den oscarnominerede danske kortfilm ’The Letter Room’.

Faktisk er han så overbevist, at hans advokater har lagt op til at forhandle med ’The Letter Room’s danske instruktør, Elvira Lind, med det udgangspunkt, at hendes film skader hans mulighed for at lave en engelsksproget udgave af sin egen. Det skriver IndieWire.

Til Politiken skriver Serhat Karaaslan:

»Vi blev opmærksomme på situationen gennem opslag på de sociale medier og gennem filmkritikere. Vi overvejer vores juridiske muligheder sammen med vores medproducere i Tyrkiet, 90 Film Production, i Tyskland, Departures Film, og i Frankrig, Silex Films, eftersom vi var i færd med at diskutere en engelsk version af ’Passed by Censor’. Der var ingen forsøg på økonomisk forhandling«.