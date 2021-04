Frustrerede festivaler venter på politikerne: Det er ikke værdigt

Festivaldanmark svinger mellem vantro og raseri over, at regeringen ikke har indledt forhandlingerne om deres skæbne endnu.

»Det er vi helt vildt kede af. I fællesskab med de fleste store danske festivaler havde vi sat en deadline over for politikere og myndigheder, som hed 1. marts, for at vi kunne nå at planlægge. Nu er vi altså to måneder længere henne, og der er stadig ingen afklaring. Det er faktisk ikke værdigt«, siger Ulrik Ørum-Petersen, festivaldirektør på Heartland.

Han har ingen forventning om, at Heartland kan afholdes i slutningen af maj som planlagt, men festivalen kan ikke aflyse, før politikerne er blevet enige om en plan. Festivalerne kan først få økonomisk kompensation, når politikerne har besluttet, at de ikke kan gennemføres.

Frustrationen over politikerne deler en række andre festivaler.