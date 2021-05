Emma Holten er frygtløs og altid et par refleksioner foran os andre

Da Emma Holten var knap 24 år, det var i 2015, sad hun med let blussende kinder i Deadline-studiet over for sognepræst Sørine Gotfredsen og tv-vært Nynne Bjerre Christensen, to kvinder med noget mere medie- og livserfaring end hende selv.

Værten rynkede skeptisk brynene og gav modspil til Emma Holtens kamp mod hævnporno.

»Hvis ikke de billeder var lavet, var det kontroltab jo ikke sket«, anførte Nynne Bjerre Christensen.