Hun oplevede en hård tid i Pigekoret: Nu har kritisk sanger været til møde med Phillip Faber og DR-souschef

Blot to dage efter at Iben Aagaard Skaarup i et indlæg i Politiken beskrev sine frustrerende og stressende oplevelser i DR Pigekoret, der endte med en indlæggelse for en svær depression, mødtes hun digitalt med blandt andre korleder Phillip Faber for at drøfte sin kritik.

»Det var et rigtig godt og konstruktivt møde, hvor vi fik snakket om konkrete tiltag og ideer til, hvordan man kan forene et ambitiøst musikalsk miljø, med et fællesskab, hvor man sikrer sig, at unge menneskers trivsel er en prioritet«, siger Iben Aagaard Skaarup til Politiken.

Med til mødet var også Lene Nordin, souschef i DR’s kulturafdeling. De to ledere var ifølge Iben Aagaard Skaarup imødekommende og interesserede i hendes erfaringer og tanker til forbedringer af ’arbejdsmiljøet’ i koret.