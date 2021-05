Henrik Palle er boomer: Ja, ja – lad mig nu få min aftenkaffe og denne fremragende dokumentarserie i fred

I disse dage står der atter blæst om vort lands politikorps.

Blandt andet fordi det er dettes opgave at håndhæve nogle af de restriktioner, der er indført for at forhindre spredningen af covid-19-smitte. Så i visse kredse er ordensmagten ikke ligefrem at regne for the good guys, men snarere lige så velkomne som en rød kuglepen i en maskine hvid kogevask.

Men det er ingen overraskelse. Der er nemlig, som Prædikeren allerede påpegede det i Den gode bog, intet nyt under solen.

Og det kan man forvisse sig om i den fortræffelige dokumentarserie om politiets historie, som DR 2 genudsender i disse dage.