Reklamer for podcast om sex får kritik: »Hvis man er under den seksuelle lavalder, vedrører det ikke én, hvordan man har analsex«

For at tiltrække flere lyttere har Radio Loud markedsført sin nye podcast ’Bare sex’ offensivt, men det møder nu kritik.

’Bare sex’ er en podcast, hvor to faster værter sammen med gæster diskuterer »alt, hvad der er sex«, som der står i beskrivelsen. Det kan være alt fra analsex til sexlegetøj for begyndere eller andre seksuelle erfaringer.

Det lyder som eksplicit indhold til voksne, men nu bliver Radio Loud beskyldt for at lave reklame for børn og unge. Det skriver Ekstra Bladet.

En af dem, der kommer med kritik, er Per Frederiksen, psykolog og projektleder hos Red Barnet.

»Sex skal man kunne tale åbent og frit om for dem, det vedrører. Hvis man er under den seksuelle lavalder, vedrører det ikke én, hvordan man har analsex, eller hvordan man får en sprøjteorgasme. I det her tilfælde skal man virkelig være påpasselig, fordi unge mennesker er meget modtagelige for at adoptere det, deres idoler gør, og det skal man være opmærksom på over for sex på samme måde som med rygning og alkohol«, siger Per Frederiksen til Ekstra Bladet.

Det var hovedsagelig via Instagram-stories fra influencere, der blandt andet tæller en tidligere ’Paradise Hotel’-deltager, at Radio Loud reklamerede for podcasten.

Et af reklameopslagene på Instagram blev kommenteret således af en følger: »Hvad er aldersgrænsen, fordi jeg er 12«, og svaret fra influenceren lød: »Der er ingen aldersgrænse«.

Ekstra Bladet skriver også i sin artikel, at en 18-årig studerende har valgt at klage til Forbrugerombudsmanden i forbindelse med reklamen. Det bliver bekræftet af Forbrugerombudsmanden.

Rasmus Mark Pedersen, der er podcastredaktør hos Radio Loud, svarer Ekstra Bladet på kritikken, men mener, den skal rettes mod Instagram.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi ikke reklamerer til folk under den seksuelle lavalder. Reklamen er målrettet 18-24-årige, og vi har gjort rigtig meget ud af at udvælge influencere med en voksen målgruppe. Jeg er lige så frustreret som Red Barnet over, at der er børn, som har profiler, hvor de ikke taler sandt om deres alder. Men det er jo så en kritik, der skal rettes mod Instagram«, siger Rasmus Mark Pedersen.