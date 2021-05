Museumsdirektør: »Stolen stod mellem flasker og skidt og lort«

I starten af 00’erne var vi i sommerhus i Nordjylland. Det regnede – som det jo altid gør, når man er i sommerhus – men en morgen var jeg alligevel ude at løbe. Jeg kom forbi en gård med en kæmpe mængde storskrald og kunne bare se silhuetten af en stol. Jeg løb forbi og løb tilbage igen. Kiggede på den og tænkte: Wow. Det er Ax-stolen af Hvidt & Mølgaard.

Jeg kom tilbage til sommerhuset, spiste middagsmad og hørte i radioen, at et voldsomt uvejr var på vej. Og jeg fik det simpelthen så skidt. Den her stol er lavet af finer og ville jo gå til grunde, så jeg kørte derop og ringede på. Ingen svarede. Det var tiden, inden folk for alvor begyndte at interessere sig for danske klassikere, og stolen stod bare mellem flasker og skidt og lort. Så jeg besluttede mig for at redde den.

Dengang havde jeg fire børn – nu har jeg seks – og kun en lille Citroën Berlingo. På en eller anden måde fik jeg bakset stolen bagest ind i bilen og placeret de her børn nærmest Tetris-agtigt omkring den. Selvfølgelig punkterede vi også på vejen hjem, og midt i al kaosset tog jeg et billede, hvor stolens omrids står helt skarpt i den her fuldstændig proppede bil i motorvejens nødspor. Det hænger stadigvæk på min opslagstavle på museet – billedet af min ’rescue’.

Og jeg elsker min stol. Ud over at den er smuk og formfuldendt, er den tilpasset kroppen og giver støtte de helt rigtige steder. Det er en regulær genistreg. Men den er da lidt medtaget med hakker i fineren, og min familie har helt klart ment: Hvad er det for noget gammelt bras, mor kommer slæbende med? Og hvorfor skal vi bo med det?