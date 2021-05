»Min fantasi er en moden dame, som går med store powersmykker i ben og messing«

I mit liv forandrede næsten alting sig for halvandet år siden. Jeg skiftede civil status, flyttede og fik nyt job – og det gør, at jeg går og undersøger: Hvem er jeg så nu? Hvad vil jeg gerne udstråle? I min forskning kalder jeg det tøjfantasier. At vi, blandt andet når vi klæder os på, drømmer os ind i fantasien om, hvem vi gerne vil være. Og det ændrer sig typisk, når tilværelsen forandrer sig.

Jeg er flyttet i et lille hus fra 1970’erne. Altså virkelig. Med palisandervæg, skalmurstensvæg og store panoramaruder. Jeg havde ikke råd til at gennemrenovere det, så jeg besluttede at være tro mod stilen. Og så er der ligesom opstået en fantasi om en moden dame, som går med de der store powersmykker i ben og messing. Hvad angår stilikon, snakker vi Elizabeth Taylor cirka 1976 med guld turban og flagrende, storblomstrede gevandter. En rigtig spændende stilmæssig ledestjerne for mig lige der, hvor jeg er i mit liv.

For nogle få uger siden skete der noget helt magisk. I min haveforening stiller folk tit ting ud, som andre kan tage; og en dame havde lagt en helt kasse frem med lige præcis de her typesmykker fra slut-70’erne, start-80’erne. Jeg havde været til en middag og kom ret sent hjem, da jeg nærmest så et fatamorgana i denne her kasse. Det var simpelthen for fantastisk til at være sandt, og det væltede bare ned med armbånd, halskæder og øreringe i min lille taske.

Smykkerne har siddet næsten dagligt på mig lige siden – jeg kan sagtens kombinere fem armbånd og tre kæmpehalskæder på én gang. Jeg er 51 år, så nu kan jeg godt bære at gå lidt amok, synes jeg. Men det vil vise sig, hvis du ringer til mig om et år, om den her tøjfantasi var holdbar. Eller om den bare var en afprøvning af, hvor jeg befinder mig lige nu.