»Jeg dyrker, at nogen har taget et valg for mig«

For to år siden faldt jeg over en lillebitte Brio børnevæv i en genbrugsbutik i Nakskov. Jeg havde aldrig vævet før, men da den kun kostede 30 kroner, tænkte jeg: hvorfor ikke. I starten prøvede jeg mig bare frem. Så timevis af videoer på YouTube og lærte mig selv håndværket. Spurgte du en garvet væver, ville de nok sige, at jeg gjorde det helt forkert; men netop derfor tror jeg, at jeg har fundet min helt egen stil.

Pludselig gik det stærkt, og nu er væven mit primære medie. Jeg skaber selv mine tekstiler og har opgraderet til to større rammevæve, som jeg købte for 200 kroner – selvfølgelig brugt. I genbrugsbutikkernes rodekasser finder jeg også en del garn. Tit er der gamle banderoler på, og det er sjovt at tænke på, hvad de, der købte det i 1980’erne, skulle bruge det til. Og så er det fedt at bruge noget, som allerede findes. Det sætter ligesom ... på en måde en begrænsning, men også en afgrænsning af, at jeg nu ikke har uanede muligheder.