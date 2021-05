Leonora Christina Skov: »Jeg er faktisk en total krejler. Jeg er helt pokeragtig«

I mit barndomshjem købte man absolut ikke genbrug. Faktisk var det først, da jeg flyttede ind på mit kollegieværelse, at jeg opdagede, at man ikke behøvede at bo med de lyse møbler, tremmesofa og ’fake’ sakselamper, jeg havde med.

Senere fik jeg en kæreste, som malede sine møbler højglanssorte. Møbler, som egentlig var fra genbrug og bare så helt vildt smarte ud. Sådan ville jeg også bo, så jeg begyndte at handle i Frelsens Hærs Genbrugsmarked på Hørhusvej og fandt mit runde spisebord med svungen fod. Jeg havde aldrig set noget lignende i Helsinge, tænkte jeg og malede det sort. Det har fulgt mig lige siden.

Nu, når jeg kigger rundt i vores lejlighed, er næsten alle vores møbler genbrug. Og langt det meste står her stadigvæk, 18 år efter at vi flyttede ind. Vi har virkelig ikke mange snakke om at udskifte ting i hjemmet, men jeg kan tydeligt mærke, at alle andre gerne vil have, at der skal ske noget nyt. At nu har jeg tjent flere penge, og skal I så ikke have nye møbler, renovere badeværelset, købe bil og sommerhus? Puha, nej tak. Det er virkelig et mareridt for mig at forestille mig at eje et sommerhus, og jeg bliver helt træt ved tanken om at bruge tid og penge på store projekter. Det eneste, jeg vil have, er min frihed. Og mulighed for at skrive mine bøger uden alle mulige udgifter hængende over hovedet.