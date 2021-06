Tjekket komponist modtager en million kroner. Hende den vilde avantgardist måtte nøjes med 15.000

Man spærrer altid lige øjnene op, når det mindste og det største mødes. Det gjorde de tirsdag, da avantgardemusikfestivalen Klang lagde koncertaften til hele to komponister, der hver skulle modtage en pris.

Den koreanskfødte komponist Unsuk Chin er i København i denne uge for at modtage årets Sonning Musikpris. Hun er en international topstjerne, der lige for tiden får sin musik indspillet af Berlinerfilharmonikerne, og prisen er den største danske af sin art. Sidste års Sonningpris gik for kun nogle uger siden til sangeren og dirigenten Barbara Hannigan med et års coronaforsinkelse.

Men Unsuk Chins Sonning-uge kører som planlagt med koncerter og workshops til og med lørdag, hvor der bliver fest i Koncerthuset med DR’s symfoniorkester. Derfor var den internationale berømthed kommet herop fra Berlin og kunne for rullende kamera i følge med formanden for Sonningkomitéen skrå over Blågårds Plads på Nørrebro og gå ind i Koncertkirken, hvor en strygekvartet skulle spille to af hendes værker.