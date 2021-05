Forsangerens søn ville ikke gå i sin fars fodspor: Så i stedet vandt han en Oscar

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Nogle gange kræver det et langt, kompliceret tilløb at få sagt tingene klart og kort.

Uanset om det er en film, man klipper, eller et interview man giver. Måske fordi vi synes, at vi skylder først at gå alle omvejene og nævne enhver nuance. Måske bare fordi støvet skal hvirvles op og have lov at bundfælde, for at de bærende linjer kan træde frem. Så vi til slut nærmest kan spytte essensen af det hele ud ud i tre-fire simple sætninger.

Det er få minutter før midnat, før vi når så langt. Da vi vender tilbage til huset på en stille sidegade til Gammel Kongevej på Frederiksberg, hvor filmklipper Mikkel E.G. Nielsen bor med sin familie. Efter først i to timer at have siddet på tagterrassen og talt, mens dagslyset svandt ind. Og i andre to timer travet rundt om byens firkantede søer i aftenmørket, så familiens hund - et lille stykke pjusk ved navn Mercedes - udmatten ovenpå turen står ved døren og piber.

Og da vi står der på fortovet for at tage afsked, løber ordene så ud af Mikkel E.G. Nielsen.