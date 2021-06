Hun fandt først 13 mønter, men detektoren bippede videre: Største møntskat i nyere tid gravet op nær Viborg

Sidse Stephensen var ved at være godt træt af den nye mark, hun havde fået lov at lege amatørarkæolog på. I tre timer havde hun gået med sin detektor, uden at den havde sagt en lyd overhovedet, og til sidst spottede hun et træ i den anden ende af marken og tænkte:

»Det her gider jeg ikke. Nu går jeg lige derned og prøver en sidste gang, og så kører jeg hjem«.

Derpå gik hun ned i den anden ende af marken - og ramlede direkte ind i centrum af den største møntskat, der er gjort herhjemme i årtier.