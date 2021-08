Synes du også, det er sjov? Så er du nok jyde, gammel eller totalt med på beatet

Nu skal vi ikke rippe for meget op i gamle sår ved at tage et af sommerens helt store samtaleemner op igen, nemlig TV 2’s interview med Ghita Nørby. Men hvor andre forargedes over grovheden i den aldrende divas svar på interviewspørgsmålene, lagde sprogforskeren her mere mærke til, hvordan der var nogle af Nørbys tillægsord, der var uden t.

»Det er sjov«, sagde skuespillerinden, hvor den yngre generation ville have sagt: ’Det er sjovt’.

Jeg havde lykkeligt glemt alt om dette, indtil jeg kom for skade at se livsstilsprogrammet ’Kender du typen?’ en tirsdag aften. Det er jo altid angstprovokerende, når et velkendt tv-format skifter vært, og lad mig bare sige det sådan, at jeg savner Mads Steffensen.