Når du hører, at noget er op ad bakke, tænker du så, at det er godt eller skidt? En læser skrev forleden, at han blev forvirret, da han i et interview med en håndboldtræner, hvis hold havde fået klø i en håndboldkamp, sagde:

»Det var godt nok ned ad bakke, så nu glæder jeg mig til, det snart begynder at gå op ad bakke«.