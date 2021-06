»Jeg håber, at jeg kan bruge 40’erne til virkelig at nyde og respektere mig selv som en kvinde, der i 20’erne brugte så meget tid på tvivl om sig selv og 30’erne på at kravle ud af denne tvivl«

Sent, ja, meget sent i karrieren fik Kizzy Matiakis mulighed for at forløse hele sit unikke talent. I dag fylder den engelske ballerina 40.