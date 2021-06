Ballettens uforfærdede superstjerne slutter sin karriere helt på toppen

I ballettens verden blomstrer man gerne i de helt unge år, hvorfra man så kan fuldbyrde og forløse sit talents muligheder indtil den ubønhørlige pensionering som 40-årig. Sådan er det på ingen måde gået for Kizzy Matiakis. Hun bliver nu netop 40, men for hende gælder det, at den seriøse kunstneriske blomstring kom ganske sent. Til gengæld har det været for fuld turbo i de seneste år, og fødselaren kan fryde sig ved, at hun slutter sin aktive danserkarriere i Den Kgl. Ballet på den absolutte top.

Og så skal det foranstående naturligvis ikke forstås sådan, at Kizzy Matiakis i mange år bare var glemt og gemt