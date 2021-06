»Vi har nul smittede i vores branche«: Kulturlivet kræver lempelser på lige fod med fodbolden

Fakta

Stor appetit på kultur

En ny undersøgelse fra publikumsudviklingsprojektet Applaus viser, at 44 pct. af danskerne regner med at gå i biografen, 35 pct. vil besøge et museum og 31 pct. biblioteket i løbet af den kommende måned. Henholdsvis 20 og 18 pct. regner med at gå til en koncert eller opleve scenekunst. 23 pct. forventer ikke at gå til en kulturoplevelse.

18 pct. siger, at de regner med at gå til et udendørssportsarrangement og 9 pct. til et indendørsarrangement. 70 pct. regner ikke med at gå til et sportsarrangement.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.046 personer.

