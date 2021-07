Dansk teaters bedst bevarede hemmelighed hedder Olaf

60i dag.Olaf Johannessen er dansk teaters bedst bevarede hemmelighed. Det er tankevækkende, at han, der står som en frontfigur blandt skuespillerne herhjemme og har scoret den ene store teaterpris efter den anden, ikke er kendt i den brede offentlighed.

Men han har så heller ikke leveret der, hvor kendisbarometret giver udslag: på film og tv – bortset lige fra dengang, hvor han var statsminister Kamper i ’Forbrydelsen III’ og scorede en Robert (birolle). Det er bestemt ikke, fordi han ikke søger udfordringer uden for teatrets scene, for han er lige så rastløs, som han er ambitiøs på sit fags og sine egne vegne, men det er kun blevet til småroller på film og tv. Indtil videre.

Måske er den ild, der ulmer i ham som et basalt kendemærke, ikke af den slags, som trænger igennem på skærm og lærred. Måske er han for krøllet, intens, sarkastisk ... Men sikkert er det, at han er et teaterdyr af de store, selv om det at være skuespiller for ham både har været »himlen og helvede«.