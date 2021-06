Genset: Filmen blev forbudt, bombet i stykker - og siden udråbt til mesterværk

Der blev hujet og buhet, stampet i gulvet, og en biografgænger forsøgte at sætte ild til sin stol i Paris i sommeren 1939, da instruktøren Jean Renoir havde premiere på sin film ’Spillets regler’. Fiasko fra start, og selv en halv times forkortelse kunne ikke redde den.

Frankrig forbød filmen ved indgangen til Anden Verdenskrig et par måneder senere. Fordi denne komedie om en weekend på et chateau var demoraliserende med sin udlevering af en dekadent kynisk overklasse og en defaitistisk antisemitisk underklasse. En ’Downton Abbey’ med både champagne og vinaigre, vid og bid. Selvfølgelig blev filmen forbudt under den tyske besættelse. Instruktøren var socialist, og filmens stakkels hanrej en halvnazistisk skytte ved navn Schumacher.

I 1942 tilintetgjorde allierede bomber ved et tilfælde filmen. Med møje og besvær via arkæologiske fund og sammenklipninger kunne man fra 1965 endelig se originalen minus tre minutter. Men allerede fra det ufuldendte værks fremkomst i 1950’erne blev det erklæret for et mesterværk – og siden den største film af Frankrigs største instruktør, far til 1950’ernes nye franske filmbølge, den mest skoledannende og omkalfatrende franske filmkunstner nogensinde.