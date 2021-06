»Det er vanvid«: Kopi af Mona Lisa-maleri solgt for over 20 millioner

Raymond Hekking forsøgte i årtier at overbevise verden om, at et Mona Lisa-maleri, som han købte i en fransk antikvitetsforretning i 1953, var den ægte vare, og at maleriet, som hænger på Louvre, er en forfalskning.

Christie’s auktionshus har nu solgt maleriet ’Hekking Mona Lisa’, som meget overraskende fredag fik et hammerslag på 2,9 millioner euro, hvilket svarer til 21,7 millioner kroner, på en kunstauktion i Paris.

»Det er vanvid. Det er absolut rekord for en Mona Lisa-reproduktion’«, siger en talskvinde for auktionshuset Christie’s, der stod for salget.

Forud for auktionen havde eksperter gjort det klart igen og igen, at der var tale om en kopi.

»Det ligner Mona Lisa, men det er ikke udført med den kvalitet, som kendetegner Leonardo da Vinci«, hedder det i en tidligere udtalelser fra Christie’s International direktør for gamle mesterværker, Pierre Etienne.

Raymond Hekking argumenterede på sin side for, at det originale maleri aldrig blev tilbageleveret efter et tyveri af maleriet i begyndelsen af det 20. århundrede. Han hævdede, at det var endt den landsby i Provence, hvor han fandt det.

Kopien, der blev solgt på auktionen, blev købt af en europæisk samler.

Christie’s talskvinde siger, at der var 14 personer, som bød på reproduktionen, som i det næstsidste bud steg fra 500.000 til 2,4 millioner euro, inden der blev fremsat et endeligt bud på 2,9 millioner euro.

Det originale maleri på Louvre er ikke til salg, men Christie’s i New York solgte i 2017 da Vinci’s ’Salvator Mundi’ for 450 millioner dollar (op mod tre milliarder kroner). Det blev dermed det dyreste maleri, som nogensinde er solgt på en auktion.

