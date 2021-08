Malene Schwartz er meget mere end Maude

Malene Schwartz er verdensberømt i Danmark, fordi hun medvirkede i ’Matador’ (1978-81). Uanset hvor stor en karriere en ’Matador’-skuespiller i øvrigt har haft, er der, hvad folkelig gennemslagskraft angår, ikke noget, der kan måle sig med at have været med i den uforlignelige tv-serie.

Havde det stået til Lise Nørgaard, skulle Malene Schwartz i øvrigt slet ikke have spillet Maude Varnæs – den snobbede, forkælede og sarte bankdirektørfrue, der efterhånden viser sig at have ben i sin fine opstoppernæse. Hun havde derimod Helle Virkner i tankerne, mens hun forestillede sig, at Malene Schwartz skulle spille Elisabeth Friis. Som bekendt blev det lige omvendt, og det var Erik Ballings fortjeneste. Han var en mester i at caste og yndede at sætte sine skuespillere til at spille andre typer end dem, de var privat.